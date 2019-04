Berliner Verkehrssenatorin regt Debatte über City-Maut an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) hat eine Debatte über eine City-Maut für Autos angeregt. "Wir werden über kurz oder lang auch in Berlin darüber diskutieren müssen", sagte Günther im Interview der "Berliner Zeitung" (Mittwoch). "Es geht um eine Politik der richtigen Anreize und Steuerungen. Es wird bei der knappen Ressource Fläche in der Stadt deutlich teurer werden müssen, mit Autos den öffentlichen Raum zu nutzen." In der Innenstadt sei der vorhandene Raum am knappsten, so Günther. "Die Erwartung, dass ich dort mit einem privaten Auto überall kostenlos oder billig parken kann, entspricht nicht mehr den bestehenden Verhältnissen."

Bei einer City Maut zahlen Autofahrer dafür, wenn sie in bestimmte Stadtgebiete einfahren. Eine solche Gebühr wird zum Beispiel seit längerem schon in London erhoben. Vor kurzem kündigten die Behörden in New York eine Maut für einen Teil Manhattans an.