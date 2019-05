Berliner S-Bahn lässt Express-Zug fahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner S-Bahn führt Ende des Jahres Express-Züge ein. Sie halten nicht an allen Bahnhöfen und bringen Fahrgäste so schneller ans Ziel. Fahren sollen die Züge auf der Linie S3 im Osten der Stadt, wie eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag sagte. "Dort ist die Nachfrage sehr groß und es ist betrieblich möglich." Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" (Freitag) darüber berichtet.

Die zusätzlichen Züge fahren werktags zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 14 und 19 Uhr im 20-Minuten-Takt. Nicht halten werden sie an den Bahnhöfen Hirschgarten, Wuhlheide, Betriebsbahnhof Rummelsburg und Rummelsburg. Das verkürzt die Fahrzeit auf der Strecke um drei Minuten. Von Köpenick zum Ostkreuz geht es dann beispielsweise in zehn Minuten.

Weitere Expresslinien sind den Angaben zufolge nicht geplant. Denkbar sei ein solches Angebot allerdings, wenn es eines Tages eine S-Bahn-Verbindung zwischen Spandau und Nauen (Havelland) geben sollte, hieß es. Berlin und Brandenburg erwägen seit einigen Monaten, wie sie den Schienenverkehr in der Region ausbauen. Spandau-Nauen ist ein Teil der Erwägungen.