Berlin (dpa/bb) - Berlin soll für Fußgänger sicherer werden. Dazu sind unter anderem breitere Bürgersteige, mehr Zebrastreifen und bessere Ampelschaltungen geplant. Plätze sollen zudem mit dem Ziel umgestaltet werden, die Aufenthaltsqualität für Fußgänger deutlich zu verbessern und die Zahl der Autos zu reduzieren. Bauliche Veränderungen an Kreuzungen sollen mehr Barrierefreiheit bringen, etwa durch abgesenkte Bordsteine.

Um diesen Umbau ein stückweit verbindlich zu machen, ist eine Ergänzung des Mobilitätsgesetzes um einen Fußgängerteil vorgesehen. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) veröffentlichte den Referentenentwurf am Freitag. Nach weiteren Debatten - nicht zuletzt in Senat und Abgeordnetenhaus - soll die Novelle nach dem Willen Günthers bis Februar 2020 beschlossen werden.

Um Fußgängern direktere Weg zu eröffnen, soll es Günther zufolge mehr Ampeln an Hauptstraßen und mehr sichere Querungsmöglichkeiten in Nebenstraßen geben. Längere Grünphasen an Ampeln sollen dazu dienen, den Fußgängern das Überqueren breiter Magistralen in einem Zug zu ermöglichen. Bislang schaffen sie es in einer Grünphase vielfach nur auf den Mittelstreifen.

Breitere Gehwege sind vor allem für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator wichtig, wie Günther weiter erläuterte. Sie will auch sicherstellen, dass Fußgänger bei Baustellen nicht mehr die Straßenseite wechseln müssen. Radfahrer und Fußgänger sollen außerdem besser voneinander getrennt werden, um Konflikte und Unfälle zu vermeiden.

Zum Thema Aufenthaltsqualität sagte Günther: Dabei gehe es um mehr Fußgänger- oder Begegnungszonen, die Vermeidung von Auto- Durchgangsverkehr und um mehr "nichtkommerzielle" Sitzgelegenheiten, also öffentliche Bänke statt Stühle vor dem Café. Ziel des Gesetzes sei auch, Schulwege sicherer zu machen und sicherzustellen, dass Kinder zumindest die letzten Meter zur Schule zu Fuß gingen anstatt im Elterntaxi gefahren zu werden. Sichere Routen sollen in neuen Schulwegplänen ausgewiesen und mehr Schülerlotsen ausgebildet werden.

In dem Gesetzentwurf ist auch vorgesehen, mindestens zehn Fußverkehrsprojekte mit Vorbildcharakter innerhalb von fünf Jahren auf den Weg zu bringen. Als Beispiele, die denkbar seien, nannte Günther neben baulichen Umgestaltungen einen autofreien Tag für ganz Berlin oder die Umwidmung von Straßen in Fußgängerzonen.

"Der neue Abschnitt Fußgänger im Berliner Mobilitätsgesetz ist ein wichtiger Meilenstein", sagte Günther. Der Fußverkehr, der etwa ein Drittel des Verkehrs insgesamt ausmache, werde als gleichberechtigter Teil der Mobilität aufgewertet. Das Gesetz setze dazu Standards und sei damit eine wichtige Rechtsgrundlage für die Verkehrswende. "Berlin ist hier Vorreiter in Deutschland, auch international ist uns nichts Vergleichbares bekannt."

Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte Mitte 2018 das bundesweit erste Mobilitätsgesetz beschlossen. Es gibt dem öffentlichen Nahverkehr und dem Radverkehr Vorrang vor dem Autoverkehr und sieht unter anderem den massiven Ausbau der Radinfrastruktur vor. Nach dem Fußgängerteil, der nunmehr diskutiert wird, könnten noch weitere Abschnitte zum Wirtschaftsverkehr und zur intelligenten Mobilität folgen.