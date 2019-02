Baustellen: Bahn-Kunden benötigen Geduld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - Kunden der Deutschen Bahn müssen auch in diesem Jahr mit zahlreichen Baustellen rechnen - Rheinland-Pfalz ist davon ebenfalls betroffen. Dies gilt vor allem für die linksrheinische Strecke zwischen Koblenz und Köln. In Spitzenzeiten wird es bundesweit 800 Baustellen gleichzeitig geben, wie die DB am Mittwoch in Berlin ankündigte. Die Bahn kämpft auf ihrem Netz mit einem milliardenschweren Sanierungsstau.

Die Strecke Koblenz-Köln wird an mehreren Wochenenden noch bis zum 31. März saniert - die Arbeiten haben bereits Anfang Januar begonnen. Deshalb werden die Züge im Fernverkehr über die rechte Rheinstrecke umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich um rund 15 Minuten. Die Halte Andernach, Remagen und Bonn werden in der Zeit nicht bedient.

Ebenfalls noch bis zum 31. März bleibt in den Nächten sowie an den Wochenenden die Strecke zwischen Koblenz und Mainz total gesperrt. Die Fernzüge werden umgeleitet und brauchen länger. Teilweise fahren sie deshalb auch schon früher ab.