Bauarbeiten auf der Ringbahn sorgen für S-Bahn-Sperrungen

Berlin (dpa/bb) - Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen von Montag an im nordöstlichen Teil der Ringbahn mehr Zeit einplanen. Zwischen den Stationen Greifswalder Straße und Schönhauser Allee fahren wegen Bauarbeiten ab 4.00 Uhr keine Züge mehr - stattdessen werden Ersatzbusse eingesetzt. "Wir tauschen Gleise aus, arbeiten an zwei Weichen und sanieren eine Mauer", sagte eine Sprecherin der S-Bahn Berlin am Sonntag. Die Streckensperrung soll demnach bis Montag, 15. April, 1.30 Uhr andauern. Betroffen sind die Linien S41, S42, S8, S85.

Da es auf den S-Bahn-Abschnitten südlich der Greifswalder Straße nur begrenzte Möglichkeiten für das Wenden von Zügen gebe, ändern sich gleichzeitig auch die Fahrpläne weiterer Linien: Die S8 fällt zwischen Zeuthen/Grünau und Schöneweide aus. Fahrgäste können hier aber die S46 benutzen.

Auch auf den Abschnitten der S85 zwischen Grünau/Schöneweide und Pankow sowie der S47 zwischen Schöneweide und Hermannstraße fahren während der Bauarbeiten keine Züge. Die Ringbahn ersetzt zum Teil die vom Ausfall betroffenen Linien. Auf dem Abschnitt zwischen Gesundbrunnen und Schönhauser Allee verkehrt die Ringbahn allerdings nur im 20-Minuten-Takt. Auch auf der S26 zwischen Bornholmer Straße und Waidmannslust fallen die Züge aus. Als Ersatz kann dort die S1 benutzt werden.

Die Deutsche Bahn rechnet dieses Jahr mit rund 6400 Baustellen in Berlin und Brandenburg. Die Kosten würden sich auf 522 Millionen Euro belaufen. 2017 gab es in den beiden Bundesländern laut der Bahn etwa 6250 Baustellen.