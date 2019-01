Bahnverkehr in und um Hannover ruht wegen Stellwerksausfalls

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Wegen eines Stellwerksausfalls ist der Bahnverkehr in und um den Hauptbahnhof Hannover am Sonntagnachmittag stundenlang zum Erliegen gekommen. Derzeit sei leider kein Zugverkehr möglich, teilte die Deutsche Bahn über Twitter mit. "Wir haben die Techniker vor Ort, die Fehlersuche läuft mit Hochdruck", sagte eine Bahn-Sprecherin. Wie lange dies dauern werde, konnte sie zunächst nicht sagen. Am Hauptbahnhof bildeten sich Schlangen vor den Info-Ständen der Bahn.

Passagiere saßen teilweise 1,5 Stunden im ICE vor dem Hauptbahnhof fest, bevor ihr Zug wieder zurückfuhr. Für den Fernverkehr seien Umleitungen in westlicher Richtung über Wunstorf und östlich über Lehrte eingerichtet worden, sagte die Sprecherin. Züge aus dem Norden würden zurück nach Celle, aus dem Süden zum Bahnhof Messe-Laatzen geleitet. Eine Lösung für den Nahverkehr hatte die Bahn innerhalb der ersten Stunden der Sprecherin zufolge noch nicht gefunden. An einem Konzept werde gearbeitet, hieß es.

Die Verspätungen lagen zunächst bei bis zu 120 Minuten. Bahnhöfe wie Stadthagen (Landkreis Schaumburg) wurden zum ICE-Halt, damit sich Fahrgäste die Beine vertreten konnten, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" online in einem Live-Ticker berichtete.