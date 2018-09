Autos und Führerscheine nach illegalem Autorennen eingezogen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat in Berlin-Adlershof die Autos und Führerscheine von zwei Rasern beschlagnahmt. Wie die Beamten mitteilten, sollen sich der 29-Jährige und der 32-Jährige am Freitagabend ein illegales Autorennen auf der Rudower Chaussee geliefert haben. Demnach beobachteten zwei Streifenpolizisten die beiden Männer dabei, wie sie mit ihren Autos in hoher Geschwindigkeit "Kopf an Kopf" nebeneinander herfuhren. Als die Beamten das Blaulicht an ihrem Wagen anschalteten, hätten sie ihre Fahrt beendet. Die Autos und die Fahrerlaubnis der beiden wurden nach Rücksprache mit der Berliner Staatsanwaltschaft einbehalten, hieß es.