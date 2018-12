Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit Tempo 160 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer über die A 100 Richtung Norden gerast. Eine Zivilstreife stellte am Autobahnkreuz Charlottenburg die massive Geschwindigkeitsübertretung am späten Montagabend fest, berichtete die Polizei am Dienstag. Den 26-jährigen Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 680 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.