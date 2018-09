Auto mit 132 km/h in Tempo-80-Abschnitt geblitzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- Bei erlaubtem Tempo 80 ist ein Auto mit 132 Kilometern pro Stunde auf der Berliner Stadtautobahn bei Charlottenburg-Nord geblitzt worden. Dies teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Dem Raser oder der Raserin droht nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot. Am Montagnachmittag wurden bei den Geschwindigkeitskontrollen zwischen der Zufahrt Jakob-Kaiser-Platz und der Abfahrt Beusselstraße insgesamt 187 Tempoüberschreitungen von der Berliner Polizei registriert.