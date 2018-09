Auto fährt gegen Laterne: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Tauentzien in Berlin-Charlottenburg ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Auto kam am Sonntagmorgen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte links auf der Mittelinsel gegen eine Laterne, wie die Polizei mitteilte. Wer den Wagen fuhr und wie der Unfall zustande kam, war zunächst unklar.

Die Beamten trafen am Unfallort zwei Männer an. Ein 34-Jähriger hatte eine starke Gesichtsverletzung, die von einem Notarzt versorgt werden musste. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Sein 29-jähriger Begleiter blieb unverletzt. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss und stritten ab, das Auto gefahren zu haben. Die Polizei stellte den Wagen sicher und untersuchte den Unfallort.

Die stark beschädigte Straßenlaterne musste von der Feuerwehr gesichert werden. Die Tauentzienstraße blieb in Richtung Kleiststraße wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.