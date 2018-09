Ampelausfall: Ein Drittel der Anlagen außer Betrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein defekter Transformator im Umspannwerk Spandau hat am Montagmorgen mehrere Ampelausfälle in Berlin verursacht. "Es gab eine minimale Spannungseinsenkung. Die Umschaltung ist aber sofort erfolgt, deshalb sind keine Haushalte betroffen", sagte eine Sprecherin von Vattenfall. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, liefen am frühen Nachmittag noch rund ein Drittel der 50 Ampeln nicht, die am Morgen außer Betrieb waren.

Anlagen im gesamten Stadtgebiet seien betroffen gewesen - die meisten Ausfälle habe es etwa in Spandau, Steglitz und Charlottenburg gegeben, wie es bei der Verkehrslenkung Berlin hieß. Techniker seien dabei, auch die restlichen Ampeln wieder zu starten. Wie viel Zeit dies in Anspruch nehmen wird, war zunächst unklar. Weiterhin müsse mit verlängerten Wartezeiten gerechnet werden.

Mehrere Polizisten waren im Einsatz, um insbesondere an vielbefahreben Kreuzungen den Verkehr zu regeln. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden bis zum Nachmittag jedoch keine schwerwiegenden Unfälle in Zusammenhang mit den Ampelausfällen gemeldet. Laut Senatsverkehrsverwaltung gibt es insgesamt rund 2000 Ampeln in der Stadt.