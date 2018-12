ADAC warnt vor Staus und Baustellen zur Jahreswende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und die Jahreswende werden nach Einschätzung des ADAC teilweise zu vollen Straßen in der Region führen und die Geduld der Autofahrer auf die Probe stellen. Schon ab Freitagnachmittag sei mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen, teilte der Automobilclub am Donnerstag mit. Grund sei der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien für Schüler in Berlin und Brandenburg.

Auch für Samstagvormittag sieht der Club starken Verkehr stadtauswärts voraus. Der Grund: Die A114 werde vom 21. Dezember, 18.00 Uhr, bis Heiligabend, 5.00 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow voll gesperrt. Auf der nördlichen A10 und A24 wiederum könne es aufgrund der bestehenden Großbaustelle zwischen den Dreiecken Pankow und Havelland bis Neuruppin zu Einschränkungen kommen.

Der ADAC empfahl, gerade bei Fahrten in nördliche Richtung mehr Zeit einzuplanen. An den Weihnachtstagen selbst werde die Verkehrslage erfahrungsgemäß ruhig sein, allerdings komme es am 26. Dezember und am Neujahrstag erfahrungsgemäß zu stärkerem Rückreiseverkehr.