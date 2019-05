Drogen in Zopffrisur gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berg (dpa/lby) - Im Zopf versteckt und trotzdem entdeckt: Bei einer Verkehrskontrolle an einer oberfränkischen Raststätte (Landkreis Hof) an der A9 hat die Polizei im Haar eines Autofahrers Rauschgift gefunden. Der 25-Jährige habe ein Tütchen in seinen zu einem Zopf gebundenen Haaren versteckt, teilten die Beamten am Montag mit. Die Polizisten sahen bei der Kontrolle am Sonntag aber genauer hin und entdeckten die verbotenen Substanzen. Demnach hatte der Berliner kleinere Mengen verschiedener Rauschgiftarten bei sich.