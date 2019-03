Neue Baustellen auf der A1 im Hamburger Osten ab Freitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Auf der Autobahn A1 im Hamburger Osten beginnen an diesem Wochenende neue Bauarbeiten. Autofahrer Richtung Lübeck müssen sich zwischen Moorfleet und Öjendorf auf Behinderungen einstellen. Wie die Verkehrsbehörde am Donnerstag mitteilte, muss die Brücke für den Oststeinbeker Weg besser gegen Unfälle geschützt werden. Für den Bau des sogenannten Aufprallschutzes an den Brückenpfeilern muss die Richtungsfahrbahn Nord ab Freitagabend von drei auf zwei Fahrspuren verengt werden.

Ab 25. Juni soll der Verkehr nach Lübeck wieder dreistreifig rollen, wenn auch auf verengten Fahrspuren. In Gegenrichtung (Bremen) plant die Behörde ab dem 25. Mai für zwei Monate eine der drei Spuren zu sperren. Ende November sollen die Bauarbeiten an dieser Brücke beendet sein.

Unterdessen soll jedoch weiter südlich eine Sanierung der B5-Brücken über die Autobahn beginnen. Für die A1-Nutzer werden sich dort im Juni Einschränkungen ergeben. Autofahrer auf der B5 zwischen Hamburg-Zentrum und Bergedorf werden schon ab nächsten Dienstag mit einer Tagesbaustelle zurechtkommen müssen.