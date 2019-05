Mit zwei Promille über die Autobahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Polizisten haben am Montagabend einen betrunkenen Autofahrer auf der A20 bei Wismar kontrolliert und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Zeugen hatten die Polizei informiert, dass ein Wagen in auffälliger Fahrweise Richtung Lübeck unterwegs sei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten geleiteten den 53 Jahre alten Fahrer, der den Angaben zufolge die Spur kaum halten konnte, auf einen Parkplatz. Ein Atemalkoholtest habe 2,06 Promille ergeben. Der Mann sagte laut Polizei aus, zwei Tage in Polen trinken gewesen zu sein und sich nun auf dem Heimweg zu befinden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.