Züge am Bahnhof Bielefeld fahren nach Sperrung wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach der Vollsperrung des Bielefelder Hauptbahnhofes am Wochenende rollen seit dem frühen Montagmorgen die Züge wieder. Der Bahnbetrieb laufe nach dem kompletten Ausfall wegen Bauarbeiten wieder planmäßig, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. Seit Freitag blieben die Personenzugstrecke und die Güterzuggleise wegen Brückenarbeiten gesperrt, Umleitungen des Fernverkehrs sorgten für zahlreiche Zugverspätungen.

Die Arbeiten an der Personenzugstrecke dauern der Deutschen Bahn zufolge bis Oktober an, am Wochenende wurde eine Umleitung über die Güterzuggleise eingerichtet. Verzögerungen oder Zugausfälle seien trotz der andauernden Baumaßnahmen vorerst nicht zu erwarten, sagte der Bahnsprecher weiter.