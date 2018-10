Junger Motorradfahrer bei Ausflug tödlich verunglückt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Baden-Baden (dpa/lsw) - Zu schnelles Fahren hat ein 21 Jahre alter Motorradfahrer aus Frankreich am Sonntag mit seinem Leben bezahlt. Der Ausflügler sei auf der Bundesstraße 500 bei Baden-Baden zu schnell in eine Linkskurve gefahren und habe die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Die Straße wurde ungefähr auf Höhe des Helbingfelsens für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.