Sechs Verletzte bei zwei Autounfällen in Bad Zwischenahn

Bad Zwischenahn (dpa/lni) - Sechs Menschen sind bei zwei schweren Autounfällen in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) verletzt worden. Zuerst nahm am Donnerstagnachmittag eine 36-jährige Fahrerin einem 40-Jährigen an einer Kreuzung die Vorfahrt und verursachte einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Eines der Autos überschlug sich demnach. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Nur eine halbe Stunde später ereignete sich ein zweiter Unfall. Vier Menschen wurden laut Polizei verletzt, zwei davon schwer, als eine 36-Jährige mit ihrem Auto an einer Kreuzung auf zwei Wagen auffuhr. Die beiden Autos wurden durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschoben. Dort kam es den Angaben zufolge zu einem Zusammenprall mit einem weiteren Fahrzeug. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.