Bad Zwischenahn (dpa/lni) - Ein Fußgänger ist im Kreis Ammerland von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 32 Jahre alte Mann habe am Samstagabend unvermittelt versucht, eine Landstraße in Bad Zwischenahn zu überqueren, teilte die Polizei mit. Ein 53-Jähriger konnte nicht mehr bremsen, sein Auto stieß mit dem Mann zusammen. Der Fußgänger kam zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Am späten Abend war der Mann laut Polizei außer Lebensgefahr.