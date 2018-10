18-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach/Bingen am Rhein (dpa/lrs) - Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich am frühen Samstagmorgen bei Bingen am Rhein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der junge Fahrer war einer Streife wegen zu schnellen Fahrens aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Als er kontrolliert werden sollte, gab der 18-Jährige Gas und raste davon. Dabei kam er an einer Stelle auch von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. Erst nach rund zehn Kilometern konnte der Mann, der laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss stand, bei Bad Kreuznach gestoppt werden.