Weniger Menschen sterben auf rheinland-pfälzischen Straßen

Bad Ems (dpa/lrs) - Bei Unfällen in Rheinland-Pfalz sind weniger Verkehrsteilnehmer ums Leben gekommen. Vom Jahresanfang bis August 2018 wurden 105 Menschen tödlich verletzt, sieben weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen veröffentlichte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag.

Demnach gab es in Hinblick auf die Zahl der Verletzten zwei verschiedene Entwicklungen. Bis August 2018 erlitten 2478 Menschen bei einem Unfall schwere Verletzungen und damit 45 mehr. Im Falle der Leichtverletzten ging die Zahl dagegen etwas zurück. In den ersten acht Monaten diesen Jahres wurden 10 366 Menschen leicht verletzt - 85 weniger als zuvor.

Insgesamt krachte es auf rheinland-pfälzischen Straßen innerhalb der ersten acht Monate 94 875 Mal. Fast immer blieb es bei Sachschaden. In 9900 Fällen wurden Menschen verletzt.