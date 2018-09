Wegen Sturmschäden gesperrte Straße wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Babenhausen (dpa/lhe) - Drei Tage nach dem Sturmtief "Fabienne" ist die zwischenzeitlich gesperrte Landesstraße 3116 zwischen Babenhausen und Schaafheim in Südhessen am Mittwochnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Bei dem Sturm am Sonntag seien auf die Straße im Kreis Darmstadt-Dieburg zahlreiche Bäume gestürzt, teilte die Polizei mit. Wegen der Aufräumarbeiten hatten die Fahrer drei Tage lang einen Umweg in Kauf nehmen müssen.