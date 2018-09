Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer bei Alkohol-Einkauf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aurich (dpa/lni) - Polizisten haben in Aurich einen sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 40-Jährige habe einen Atemalkoholwert von 4,32 Promille gehabt, teilte die Polizei am Montag mit. Er fiel am Sonntagabend Zeugen auf, als er in einem Geschäft alkoholische Getränke kaufte, schon torkelnd zu seinem Transporter ging und davonfuhr. Eine Streife stoppte den Mann. Gestützt auf zwei Beamte wurde er zur Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Den Führerschein ist der 40-Jährige vorerst los.