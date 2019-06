Bus statt Auto: immer mehr Städte bieten Senioren Anreize

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Immer mehr bayerische Städte bieten Senioren kostenlose Fahrkarten an, wenn diese freiwillig ihren Führerschein zurückgeben. Solche Angebote gibt es unter anderem in Augsburg, Ingolstadt, Würzburg, Fürth und Landshut, wie eine Umfrage der Deutschen Presseagentur bei Bayerns bevölkerungsreichsten Städten ergab. In Nürnberg, Bayreuth und Kempten werden derzeit ähnliche Angebote geprüft. Die Landesseniorenvertretung Bayern (LSVB) begrüßte die Angebote der Städte.

Dennoch verzichten insgesamt nur wenige ältere Menschen freiwillig auf ihre Fahrerlaubnis. 2018 gaben in Würzburg sechs Senioren ihren Führerschein zurück, in Fürth 21, in Landshut 66. Während in Augsburg in den Jahren 2017 und 2018 die Zahl der freiwilligen Führerscheinabgaben "vernachlässigbar gering" war, stieg sie seit der Einführung eines kostenlosen ÖPNV-Jahrestickets im April 2019 enorm an, teilte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mit. Bis Mitte Mai hatten demnach bereits 550 Berechtigte das Angebot genutzt.