Bahn wechselt Gleisschwellen: Behinderungen im Zugverkehr

Magdeburg/Leipzig (dpa/sa) - Auf der Bahnstrecke von Halberstadt nach Sandersleben (Anhalt) müssen sich Fahrgäste einen Monat lang auf Behinderungen einstellen. Für Anwohner der Trasse kann es zur Belästigung durch Baulärm kommen, wie die Deutsche Bahn in Leipzig am Montag mitteilte. In der Zeit vom 5. November bis 7. Dezember werden im Abschnitt zwischen Aschersleben und Frose (beide Salzlandkreis) schadhafte Gleisschwellen ausgewechselt. Die Bahnübergänge Staßfurter Höhe (9. bis 13. November) und Hecklinger Straße (5. bis 8. November) in Aschersleben sowie Reinstedter Straße (26. November bis 7. Dezember) in Frose sind zeitweise gesperrt. Dort wird der Fahrbahnbelag erneuert.