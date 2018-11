Autobahn 38 nach Lkw-Brand gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arenshausen (dpa/lni) - Nach einem Lkw-Brand nahe Arenshausen (Landkreis Eichsfeld) musste die Autobahn 38 Göttingen - Halle in Fahrtrichtung Osten in der Nacht zum Donnerstag gesperrt werden. Davon betroffen sei auch der Heidkopftunnel an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Thüringen, teilte die Polizei in Göttingen mit.

Etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht war ein mit Laminat-Platten beladener Lastwagen aus unbekannter Ursache in Flammen geraten und ausgebrannt. Der 71 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten am Morgen noch an. Wie lange die Autobahn gesperrt bleiben muss, war noch unklar. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 100 000 Euro angegeben.