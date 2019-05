Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nenndorf (dpa/lni) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 im Kreis Schaumburg mit vier beteiligten Lastwagen ist am Mittwochmorgen einer der Fahrer getötet worden. Zwei Menschen seien darüber hinaus mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die A2 in Richtung Hannover wurde voll gesperrt. Einzelheiten zu dem Unfall zwischen Lauenau und Bad Nenndorf waren zunächst unklar.