Reisebus aus England verunglückt: Fahrer schwer verletzt

Aichelberg (dpa/lsw) - Bei einem Busunglück in der Nähe von Aichelberg (Kreis Göppingen) ist der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache sei der Reisebus aus England auf der Autobahn 8 in Richtung München auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Ulmer Polizei mit. Der Busfahrer wurde von der Polizei befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Die 41 Insassen blieben unverletzt. Die Gruppe wartete auf einen Ersatzbus, um die Fahrt nach Österreich fortzusetzen.