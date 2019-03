In Schlangenlinien über die Autobahn: 3,12 Promille

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Auf der Autobahn 29 ist ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden, der in Schlangenlinien unterwegs war - und das schon am Mittag. Polizisten kontrollierten ihn nach einem Hinweis. Sie stellten am Freitag einen Atemalkoholwert von 3,12 Promille fest, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige, der in Richtung Osnabrück unterwegs war und in Höhe der Anschlussstelle Zetel bemerkt wurde, muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Wer im Verkehr 1,1 Promille und mehr intus hat, der begeht eine Straftat. Über drei Promille können zur Alkoholvergiftung führen - schlimmstenfalls zum Tod durch Atemstillstand. 1 Promille bedeutet, dass 1 Liter Blut 1 Milliliter reinen Alkohol enthält.