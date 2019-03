Anhänger mit Chemikalien kippt um: Autobahn gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lorsch (dpa/lhe) - Wegen eines umgestürzten Anhängers mit Chemikalien müssen Autofahrer auf der A67 in Fahrtrichtung Norden bei Lorsch am Dienstagmorgen Verzögerungen einplanen. Die Autobahn wurde nach dem Unfall gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Anhänger mit Chemikalien hatte sich von der Zugmaschine gelöst und schleuderte in eine Böschung. "Ein kleiner Teil der Natriumbleichlauge ist ausgelaufen, es besteht aber keine Gefahr", sagte der Sprecher. Einer ersten Einschätzung zufolge habe es auch keine Verletzten bei dem Unfall kurz vor der Rastanlage Lorsch gegeben.

Weshalb sich der Anhänger in Fahrtrichtung Frankfurt gelöst hatte, war zunächst offen. Wie lange die Autobahn für die Bergung gesperrt bleiben sollte, war vorerst unklar. Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer.