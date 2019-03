Null-Euro-Schnäppchen im Online-Shop können teuer sein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/tmn) - Manche Angebote sind nur auf den ersten Blick wirkliche Schnäppchen. Einige Online-Shops bieten Kunden derzeit Uhren und Schmuck für null Euro an.

Doch kostenlos ist die Bestellung nicht: Verbraucher müssen Versand- und Logistikkosten übernehmen, berichtet das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Brandenburg.

In einigen Fällen kamen die bestellten Waren zudem nie an. Die Versandkosten wurden trotzdem angemahnt. In anderen Fällen war der Widerruf einer Bestellung erst nach Bezahlung und Erhalt der Ware möglich. Und wirklich hochpreisig waren die angebotenen Waren offenbar auch nicht. Zwar lag der ursprüngliche Preis für zwei angebotene Uhrenmodelle angeblich bei 89,99 Euro beziehungsweise 69,99 Euro. Allerdings fanden die Verbraucherschützer dieselben Uhrenmodelle in anderen Shops für jeweils unter fünf Euro.