Inflationsrate leicht gestiegen: Heizöl deutlich teurer

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Inflationsrate im Saarland ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht gestiegen. Der Verbraucherpreis-Index liege um 1,4 Prozent über dem Niveau vom März 2018, teilte das Statistische Landesamt in Saarbrücken am Freitag mit. Vor allem für Haushaltsenergie musste deutlich mehr bezahlt werden, und zwar 5,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Am höchsten waren die Preisanstiege für Heizöl (14,9 Prozent) und Fernwärme (10,2). Für Gas musste 4,7 Prozent mehr gezahlt werden und für Strom 2,5 Prozent.

Auch Autofahrer mussten tiefer in die Tasche greifen, die Spritpreise stiegen um 2,4 Prozent. Nur wenig teurer wurden die Nahrungsmittel (0,7). Die Kosten für Bekleidung und Schuhe blieben im Schnitt unverändert.