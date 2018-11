Schuldneratlas: Überschuldungsquote leicht gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Sachsen ist einer Studie zufolge fast jeder Zehnte über 18 Jahre überschuldet. Die Überschuldungsquote lag zum Stichtag 1. Oktober bei 9,92 Prozent nach 9,97 Prozent im Vorjahr, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag in Neuss mitteilte. Insgesamt waren in Sachsen rund 340 000 Menschen überschuldet, gut 3000 weniger als im Vorjahr. Damit wies der Freistaat erstmals seit 2011 einen Rückgang der Überschuldungsfälle auf.

Mit seiner Quote liegt der Freistaat auf Rang vier aller Bundesländer nach Bayern (7,43 Prozent), Baden-Württemberg (8,31 Prozent) und Thüringen (9,30 Prozent). Die höchste Überschuldungsquote bundesweit weist den Angaben zufolge der Stadtstaat Bremen mit 13,94 Prozent auf. Bundesweit war die Verschuldungsquote zum fünften Mal in Folge gestiegen.

Die Wirtschaftsauskunftei erfasst nicht nur Privatinsolvenzen, sondern alle Fälle, in denen die zu leistenden Gesamtausgaben höher sind als die Einnahmen. Erkannt wird dies zum Beispiel durch mindestens zwei vergebliche Mahnungen von Gläubigern.