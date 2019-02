Insolvenz: Wenige schaffen Schuldenschnitt nach drei Jahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen schafft nur gut jeder zehnte überschuldete Verbraucher in Privatinsolvenz einen Schuldenschnitt nach drei Jahren. In den vergangenen eineinhalb Jahre gelang es nach Daten der Wirtschaftsberatung Crif Bürgel vom Montag 11 Prozent der insolventen Verbraucher im Freistaat, nach drei Jahren von den restlichen Schulden befreit zu werden. Im Bundesvergleich stehen in die Privatinsolvenz gerutschte Thüringer damit dennoch besser da als Überschuldete in anderen Bundesländern - im Schnitt waren es dort der Wirtschaftsberatung zufolge 5,8 Prozent.

Die EU will die Laufzeit von Privatinsolvenzen auf drei Jahre verkürzen. In Deutschland beträgt sie derzeit sechs Jahre. Für einen Schuldenschnitt nach drei Jahren müssten die Betroffenen in diesem Zeitraum mindestens 35 Prozent der Gläubigerforderungen erfüllen sowie die Kosten des Verfahrens für das Gericht und den Insolvenzverwalter tragen. Nach den aktuell verfügbaren Zahlen des Statistischen Landesamtes hatten in 2018 bis Ende September insgesamt 1162 Thüringer Verbraucherinsolvenz angemeldet, knapp 12 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.