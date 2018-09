Kraftstoffe und Heizöl im September deutlich teurer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Die Verbraucher in Sachsen müssen im September für Benzin und Heizöl deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervor. Demnach sind die Preise bei Heizöl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 31,6 Prozent und bei Kraftstoffen um 14 Prozent gestiegen. An den Zapfsäulen liegt das Preisniveau so hoch wie vor vier Jahren, hieß es. Aller Voraussicht nach wird die Jahresteuerungsrate im September im Vergleich zum Vorjahr bei 2,3 Prozent liegen, im August betrug sie 2,0 Prozent. Ohne den Einfluss von Kraftstoffen und Heizöl läge sie im September bei 1,6 Prozent, so die Statistiker. Im Vergleich zum August dieses Jahres muss mit einer Teuerung von 0,4 Prozent gerechnet werden.