Höchste Inflationsrate seit sechseinhalb Jahren

Halle (dpa/sa) - Die Verbraucherpreise sind in Sachsen-Anhalt so stark gestiegen wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Hauptgrund dafür ist die Entwicklung an den Tankstellen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Im Oktober war das Leben im Land im Schnitt 2,3 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Ähnlich hoch (+2,4 Prozent) war der Anstieg den Statistikern zufolge zuletzt im März 2012. Ohne Heizkosten und Benzinpreise läge die Jahresteuerung hingegen nur bei 1,5 Prozent, hieß es.

So mussten Autofahrer im Oktober sowohl für Diesel (+15,5 Prozent) als auch für Super (+12,5 Prozent) und Autogas (+5,2 Prozent) deutlich mehr bezahlen als vor einem Jahr. Heizöl war fast 40 Prozent teurer. Damit liegt Sachsen-Anhalt leicht unter dem Bundestrend.

Deutschlandweit lagen die Preise im Oktober 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist die höchste Inflationsrate seit zehn Jahren - auch hier sind die Energiekosten die Preistreiber.

In Sachsen-Anhalt wurde nicht nur Heizen und Autofahren teurer: Lebensmittel kosteten im Schnitt 2,4 Prozent mehr. Während Urlauber für Pauschalreisen (+7,1 Prozent) ebenfalls deutlich mehr Geld ausgeben mussten, mussten Shoppingfreunde für Bekleidung und Schuhe kaum mehr bezahlen (+0,9 Prozent).