Erfurt (dpa/th) - Zum Auftakt der größten Verbrauchermesse Thüringens hat der Veranstalter mehr Gäste als beim Startwochenende im Vorjahr gezählt. Mit 25 000 Gästen kamen 2000 mehr auf das Gelände der Messe Erfurt als an den ersten zwei Veranstaltungstagen 2018, wie das ausrichtende Unternehmen am Sonntag mitteilte. Das stürmische Wetter am Wochenende habe sich demnach bisher nicht negativ ausgewirkt. Die "Thüringen Ausstellung" dauert noch bis zum 17. März.

In diesem Jahr gibt es neuen Sonderschauen. In einem Bereich werden Tipps und Vorführungen zum Heimwerken gegeben, in einem anderen Bereich können Besucher arabische und asiatische Süßigkeiten und andere Produkte testen. Der Schwerpunkt der Messe liegt auf Bauen, Sanieren und Energiesparen. Rund 44 Prozent der bisherigen Besucher sind dem Veranstalter nach deshalb bisher zur Messe gekommen.

Das Angebot der Aussteller umfasst weitere Bereiche wie Garten, Möbel oder auch Mode. Spezialmessen gehören ebenso dazu: Bei der zweitägigen "Hochzeit und Feste"-Messe gab es etwa Brautkleider zu sehen. Auch Behörden und Parteien stellen sich vor: Viele Besucher interessierten sich dem Veranstalter zufolge für einen Gefangenentransportwagen des Gefängnisses Hohenleuben.