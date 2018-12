Preise im November um 2,2 Prozent höher als im Vorjahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Verbraucherpreise in Thüringen sind im November 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent gestiegen. Das teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mit. Insbesondere höhere Kosten für Energie hätten den Preisanstieg maßgeblich beeinflusst. So sei Heizöl um 39,4 Prozent teurer gewesen als im Vorjahresmonat, bei den Kraftstoffen seien die Preise für Diesel um 20,6 Prozent gestiegen. Dagegen waren Strom und Gas etwas preiswerter.

Bei den Nahrungsmitteln war Gemüse deutlich teurer als im November vergangenen Jahres, auch für nichtalkoholische Getränke sowie Fisch und Meeresfrüchte mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Günstiger zu haben waren Obst, Speiseöl, Kaffee, Tee und Kakao.