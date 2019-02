750 Aussteller für Thüringen-Ausstellung angemeldet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zu Thüringens größter Verbrauchermesse haben sich in diesem Jahr wieder rund 750 Aussteller angemeldet. Der Schwerpunkt der Thüringen-Ausstellung vom 9. bis 17. März auf dem Erfurter Messegelände ist traditionell Bauen, Sanieren und Energiesparen. Damit liege man im Trend, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. "Die Bautätigkeiten in Deutschland sind nach Studien des Statistischen Bundesamtes seit 2017 so groß wie noch nie, auch für die kommenden Jahre wird eine Hochkonjunktur erwartet", hieß es in einer Mitteilung.

"Die Wirtschaft boomt, die Menschen wollen in ihre eigenen vier Wände investieren - damit sind sie auf der Thüringen Ausstellung vollkommen richtig", so die Veranstalter weiter. Daneben können sich die Besucher auch zu anderen Themen informieren. So gibt es unter anderem vier integrierte Messen zu den Themen Hochzeit, Immobilien, Unternehmen und Gesundheit. Vergangenes Jahr lockte die Thüringen-Ausstellung knapp 70 000 Menschen an.