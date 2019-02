Niedersächsische Unternehmen werben für die Stärken der EU

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Große niedersächsische Unternehmen unterstützen die landesweite Initiative, die Bürger für die Europäischen Union begeistern will. Der Fotodienstleister Cewe, der Energieversorger EWE, die Norddeutsche Landesbank und andere Firmen schlossen sich dem Bündnis "Niedersachsen für Europa" an, wie sie am Donnerstag mitteilten. "Wir als Unternehmen profitieren vom gemeinsamen Wirtschaftsraum, der Binnenmarkt sichert unmittelbar Arbeitsplätze", hieß es in einer Erklärung der Firmen. Das Bündnis will Menschen auch dazu motivieren, im Mai an der Europawahl teilzunehmen.

Die Initiative wurde im Januar von den beiden großen christlichen Kirchen, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, den Unternehmerverbänden Niedersachsen und der Landesregierung ins Leben gerufen. Ziel des Bündnisses ist es, die Menschen in Niedersachsen über die EU zu informieren. Europa werde derzeit von außen und innen in Frage gestellt, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur Begründung gesagt. Außerdem stehe die EU vor großen Herausforderungen, auch wegen des beabsichtigten Austritts Großbritanniens.