Krone-Gruppe übernimmt niederländischen Trailer-Hersteller

Werlte (dpa/lni) - Der Anhänger- und Aufliegerhersteller Krone Gruppe in Werlte (Kreis Emsland) übernimmt 100 Prozent der Anteile der niederländischen Knapen-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften. Beide Unternehmen wollten mit dem Zusammenschluss ihre Produkt- und Service-Kompetenzen bündeln, teilten Knapen und Krone am Mittwoch mit. Knapen Trailers ist Marktführer bei Schubbodenanhängern in Europa. Das Familienunternehmen Krone erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2017/18 einen Rekordumsatz von 2,1 Milliarden Euro. Für Juli hatte Krone Kurzarbeit in einigen Bereichen am Standort Werlte angemeldet. Als Grund gab das Unternehmen Nachfrageschwäche bei Nutzfahrzeugen an. Die Gruppe beschäftigt derzeit fast 6000 Mitarbeiter, bei Knapen arbeiten fast 220 Beschäftigte.