Amazon erwägt zweites Verteilzentrum in Schleswig-Holstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Online-Versandhändler Amazon erwägt den Bau eines weiteren Verteilzentrums in Schleswig-Holstein. "Wir sind mit dem Unternehmen in Gesprächen über verschiedene Standorte", sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung (WTSH), Bernd Bösche, am Freitag. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" (Donnerstagausgabe) über die Ansiedlungspläne des Unternehmens berichtet.

Laut dem Blatt ist dafür ein Gewerbegebiet der Gemeinde Nützen (Kreis Segeberg) an der Autobahn 7 im Gespräch. Dort könnten mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen. Eine Sprecherin des US-Konzerns erklärte dazu auf Anfrage lediglich, "Amazon hat dazu keine Ankündigung gemacht".

Bereits im kommenden Jahr will Amazon ein Verteilzentrum in Borgstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eröffnen. Es wird der erste Standort des Online-Versandhändlers in Schleswig-Holstein. Dort sollen an sechs Tagen in der Woche in mehreren Schichten Pakete sortiert und verladen werden. Rund 100 Arbeitsplätze sollen in einem ersten Schritt entstehen. Hinzu kommen 300 bis 400 Fahrer für die Auslieferung.