DPD investiert 23 Millionen Euro in Paketzentrum

Melsdorf (dpa/lno) - Der Paketdienstleister DPD will in einem geplanten Paketzentrum in Melsdorf bei Kiel mittelfristig 300 Arbeitsplätze schaffen. "Im Norden Deutschlands wird unser neues Paketsortierzentrum schon sehr bald einer unserer wichtigsten Knotenpunkte sein", sagte DPD-Manager Thomas Ohnhaus am Donnerstag anlässlich eines symbolischen Spatenstichs für das Projekt. Das Unternehmen investiert eigenen Angaben zufolge rund 23 Millionen Euro. Das Paketzentrum soll im Sommer 2019 seinen Betrieb aufnehmen.

In Melsdorf sollen künftig rund 40 000 Pakete pro Tag umgeschlagen werden. Bis zu 160 Zustellfahrzeuge sind dann nach Unternehmensangaben täglich in der Region unterwegs. Der Neubau ersetzt das bisherige Depot in Schleswig und soll die benachbarten Standorte in Osterrönfeld, Lübeck und Norderstedt entlasten.