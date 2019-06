IHK und Handwerkskammer berichten über Gründerszene

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Gründung eines Unternehmens ist Chance und Risiko zugleich. Wie viele Rheinland-Pfälzer diesen Schritt wagen und in welchen Branchen dies geschieht, darüber berichten die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern (HWK) im Land am heutigen Montag gemeinsam in Mainz. Mit dabei sind unter anderem die Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen und Trier, Günter Jertz und Jan Glockauer, sowie die Sprecherin der HWK-Arbeitsgemeinschaft, Anja Obermann. Die Kammern unterstützen Gründer in sogenannten Starterzentren.