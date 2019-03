IHK: Mehr Anträge zu ausländischer Berufsqualifikation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - An den vier Welcome Centern der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Anträge zu im Ausland erworbenen Qualifikationen stetig gestiegen. Nach Angaben der IHK-Arbeitsgemeinschaft waren es zum Start der Center 2015 insgesamt 172 Anträge auf Anerkennung der Gleichwertigkeit einer Berufsqualifikation. Der Wert stieg 2016 auf 183 und 2017 auf 233. Im ersten Halbjahr 2018 kamen 147 zusammen, weiter reicht die Auswertung noch nicht. Entschieden wird über solche Anträge im zentralen IHK Foreign Skills Approval (IHK FOSA) in Nürnberg, einem bundesweitem Kompetenzzentrum der Kammern für ausländische Abschlüsse.

Die IHK-Welcome Center sind einerseits Anlaufstellen für Unternehmen, die ausländische Fachkräfte suchen, und andererseits für Menschen aus dem Ausland, die hierzulande beruflich Fuß fassen wollen. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen, Günter Jertz, sagt, die Einrichtungen hätten sich bewährt und würden definitiv beibehalten.