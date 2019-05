Günther fordert mehr Frauen in Führungspositionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Wirtschaft und Politik zu mehr gemeinsamen Anstrengungen bei der Förderung von Unternehmerinnen aufgefordert. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass je zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzte Gremien effektiver und produktiver seien, sagte Günther laut Pressemitteilung am Freitag in Lübeck vor Teilnehmerinnen des Kongresses "Frauen in Führung im Norden".

Der Landesregierung sei es ein großes Anliegen, Frauen beim Gründen oder beim Übernehmen eines bestehenden Unternehmens zu unterstützen, sagte Günther. Dabei könne es auch helfen, erfolgreiche Unternehmerinnen stärker als bisher sichtbar zu machen. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels könne es sich niemand leisten, auf das hervorragende Potenzial von Frauen zu verzichten, sagte Günther.

Bei dem Kongress, der noch bis zum Sonnabend dauert, wollen Unternehmerinnen und Unternehmer unter anderem über Chancen von Frauen in der modernen Arbeitswelt diskutieren. Der von der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein veranstaltete Kongress findet nach 2017 zum zweiten Mal statt.