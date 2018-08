Rüstungsindustrie macht über zwei Milliarden Euro Umsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Rüstungsindustrie in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz gemacht. Eine genauere Gesamtzahl lasse sich nicht nennen, da einige Unternehmen ihre Umsätze nicht mitteilten, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig Holstein, Dieter Hanel, am Freitag in Kiel. Er stellte den Jahresbericht 2018 vor mit Zahlen für 2017. Laut Hanel waren rund 6300 Mitarbeiter direkt im Rüstungsbereich beschäftigt - etwa genauso viele wie im Jahr 2016. Damals wurde der Gesamtumsatz im Bereich Wehrtechnik in Schleswig-Holstein mit knapp 2,1 Milliarden Euro angegeben. Die Zahl der Beschäftigten im Rüstungsbereich in Schleswig-Holstein sei in den vergangenen 25 Jahren, in denen der Jahresbericht erhoben werde, nie höher gewesen. Als ein gravierendes aktuelles Problem nannte Hanel viel zu lange Bearbeitungszeiten für Anträge von Rüstungsexporten.