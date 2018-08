Jahresbericht der Rüstungsindustrie in Schleswig-Holstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Rüstungsindustrie in Schleswig-Holstein stellt heute ihren Jahresbericht vor. Im Jahr 2016 hatten 29 Unternehmen im Norden allein mit Wehrtechnik einen Umsatz von knapp 2,1 Milliarden Euro erzielt. Die Wehrtechnik-Unternehmen in Schleswig-Holstein beschäftigen mit rund 6 200 Mitarbeitern etwa so viele wie im Vorjahr, sagte ein Sprecher des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein. Mehr direkt mit der Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb und der Wartung von wehrtechnischem Gerät Beschäftigten habe es in den vergangenen 25 Jahren nicht gegeben.

Vor der Presse soll neben dem Jahresbericht auch das Ergebnis einer Umfrage über die aktuelle wirtschaftliche Situation der Wehrtechnik in Schleswig-Holstein präsentiert werden.

Der Bau von Fregatten, Korvetten und U-Booten ist ein Schwerpunkt der Branche im Norden. Die Kieler Werft German Naval Yards will mit TKMS als Unterauftragnehmer die Ende dieses Jahres auslaufende Ausschreibung für den Bau der neuen Mehrzweckkampfschiffe der Marine TKMS 180 gegen das niederländische Unternehmen Damen Shipyards gewinnen. Das größte Rüstungsprojekt der deutschen Marine hat ein Volumen von etwa vier Milliarden Euro. Dies wäre von größer Bedeutung für die Werften ebenso wie für Zulieferbetriebe, sagte der Sprecher des Arbeitskreises.