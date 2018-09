Weniger Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Sachsen ist im ersten Halbjahr zurückgegangen. 438 Verfahren bedeuteten einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte. In fast der Hälfte der Fälle (knapp 47 Prozent) meldeten Einzelunternehmen Insolvenz an. Rund 28 Prozent der insolventen Unternehmen seien weniger als drei Jahre alt gewesen, rund 46 Prozent waren mehr als acht Jahre lang tätig. An die insolventen Unternehmen hatten die Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 243,1 Millionen Euro gerichtet.