Gut gefüllte Auftragsbücher in der optischen Industrie

Jena (dpa/th) - Thüringens optische Industrie ist mit gut gefüllten Auftragsbüchern auf Personalsuche, um Kapazitäten auszubauen. Derzeit würden 600 neue Mitarbeiter gesucht, geht aus einer am Freitag in Jena von der Branchenvereinigung Optonet vorgelegten Befragung hervor. Zwei von drei der derzeit 180 Photonik-Firmen schauten sich nach Fachleuten zur Besetzung von Stellen um. Fast ein Drittel der Firmen bewerteten laut Umfrage ihre Geschäftslage mit sehr gut, 51 Prozent mit gut.

Thüringen hat eine lange Tradition in der optischen Industrie. Den Grundstein hatte der Mechaniker Carl Zeiss Mitte des 19. Jahrhunderts in Jena gelegt. Heute arbeiteten in der Branche etwa 16 200 Menschen, der Jahresumsatz liege bei 3,3 Milliarden Euro.